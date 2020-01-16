Mardin'de vatandaşlardan tiyatro gösterimine yoğun ilgi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlarla buluşturduğu 'Ana Dolu' tiyatro gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Ana Dolu' tiyatro gösterimine katıldı. Nazlı Çığa'nın kaleme aldığı ve Hakan Örge'nin yönettiği 'Ana Dolu' tiyatrosu, Balkan, Sarıkamış savaşları devamında milli mücadeleyi anlatıyor. Oyuncuların sahne performansı, tiyatroyu izlemeye gelen vatandaşları, milli mücadele yıllarına götürdü. Tiyatro, tarih bilincini yenilemenin yanı sıra özellikle son bölümde Anadolu topraklarının kurtuluşunda kadınların büyük roller üstlendiğini anlatarak ‘kadına şiddete' konusuna da değiniyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, vatandaşları sanat ve kültürler buluşturmaya devam ettiklerini belirtti. Vali Yaman, "Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrin alt ve üst yapısı ile ilgilendiğimiz kadar kültür, sanat ve edebiyat programlarını da yapıyoruz. Bir ay boyunca Gençlik Merkezi'mizde Aralıksız Kültür Sanat ve Edebiyat Günleri'ni düzenleyerek, binlerce gencimizi Türkiye'nin bu konularda tanınmış insanlarıyla bir araya getirdik. Kültür ve sanat şehri olan Mardin'de bu çalışmaları önemsiyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımız devam edecek” dedi.