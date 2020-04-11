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Mardin'de 'Vefa Sosyal Destek Grupları' vatandaşların ihtiyacını karşılıyor

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirler arasında yer alan Mardin’de ’Vefa Sosyal Destek Grupları’ vatandaşların ekmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına başladı.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirler arasında yer alan Mardin'de 'Vefa Sosyal Destek Grupları' vatandaşların ekmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına başladı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 'Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla halka ekmek dağıtımı yapılacak' açıklamasının ardından yasağın uygulandığı iller arasında yer alan Mardin'de de 'Vefa Sosyal Destek Grupları' vatandaşların ekmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçti.


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı gereği evinden çıkamayan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor” denildi.

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