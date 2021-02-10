Mardin'de video konferans yöntemi ile dükkan satışı gerçekleştirildi

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünde ilk defa video konferans yöntemi kullanılarak taşınmaz satışı gerçekleştirildi.

Mersin Yenişehir Tapu Müdürlüğüne ait dükkan sahibi tapu randevu sistemi üzerinden İstanbul Eyüp Sultan Tapu Müdürlüğüne müracaatta bulunarak dükkanını Mardin Artuklu Tapu Müdürlüğü'nde bulunan alıcıya satmak için işlemleri başlattı. Gerekli evrakların tamamlanması ile Mersin Yenişehir Tapu Müdürlüğü onay vererek satış sürecini başlattı. Satıcı Eyüp Sultan Tapu Müdürlüğünde, alıcının ise Artuklu Tapu Müdürlüğünde hazır bulunmasıyla video konferans gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen video konferansta online olarak Mersin Yenişehir Tapu Müdürlüğüne ait dükkan, Artuklu Tapu Müdürlüğü'nde bulunan alıcıya satıldı.