İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de virajı alamayan araç devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde virajı alamayan aracın devrilmesi sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde virajı alamayan aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kızıltepe ilçesi girişinde Üçyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin yönünden Kızıltepe istikametine giden bir araç, kavşağa girerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atıp ters döndü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay mahalline 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada M. Hacı Ç., (35), Kadir C. ve Ekrem Ç. yaralandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.