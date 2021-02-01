Mardin'de virajı alamayan araç devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde virajı alamayan aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe ilçesi girişinde Üçyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin yönünden Kızıltepe istikametine giden bir araç, kavşağa girerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atıp ters döndü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay mahalline 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada M. Hacı Ç., (35), Kadir C. ve Ekrem Ç. yaralandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.