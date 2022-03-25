İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de yağan doluda onlarca araç yolda kaldı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde etkili olan dolu yağışı sebebiyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan dolu yağışı sebebiyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.


Öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı nedeniyle kısa sürede ilçe beyaza büründü. Doluya hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kayganlaşan Mazıdağı-Derik karayolunda onlarca araç yolda mahsur kaldı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

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