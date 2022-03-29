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Mardin'de yaralı halde bulunan köpeğe ilk müdahale ‘Haydi Timi'nden

Mardin’de jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan köpeğe ilk müdahaleyi Haydi Timi yaptıktan sonra Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Hastanesi’ne teslim edildi.

Mardin'de jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan köpeğe ilk müdahaleyi Haydi Timi yaptıktan sonra Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi.


Mardin'in Artuklu ilçesinde jandarma devriye personelince yol kenarında yaralı olarak bulunan köpek, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte koordineli olarak çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı suç işleyenlerle mücadele etmeye ve yaralı hayvanlara yardımcı olmaya devam ediyor.

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