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Mardin'de yaralı şahin koruma altına alındı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde tespit edilen yaralı şahin, Mardin Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliğince koruma altına alındı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tespit edilen yaralı şahin, Mardin Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliğince koruma altına alındı.


Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kanadından yaralı halde uçamayan şahin bulunduğu şeklinde gelen ihbar neticesinde olay yerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yaralı şahine ulaşılarak hayvan muhafaza altına alındı. Görevli personellerce gerekli rehabilite işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla, Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, 5199 sayılı kanunun 24. maddesine istinaden yaralı şahin, Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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