Mardin'de yaralı şahin koruma altına alındı

Mardin’in Derik ilçesinde jandarma devriye ekiplerince yaralı olarak bulunan şahinin tedavisi yapılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Mardin'in Derik ilçesinde jandarma devriye ekiplerince yaralı olarak bulunan şahinin tedavisi yapılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Derik İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen devriye esnasında, yaralı olarak bulunan şahin muhafaza altına alınarak ilk tedavisinin yapılmasının ardından Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar şube Müdürlüğüne teslim edildi.