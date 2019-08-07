Mardin'de yaz Kur'an kursları kapanış programı

Mardin'de İl Müftülüğ'ünce yaklaşık 2 ay önce başlayan yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.

Mardin'de İl Müftülüğü ile Artuklu İlçe Müftülüğü'nün birlikte yürüttüğü ve 4 bini aşkın öğrencinin katılım sağladığı 2019 yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi. Millet Bahçesi'nde İstiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ile veliler katıldı. Programda konuşan Vali Mustafa Yaman, geleceklerinin çocuklarını camilerde bu etkinliklerde görmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Daha sonra konuşan İl Müftüsü İsmail Çiçek ise, "İki ay önce, yaz Kur'an kurslarımız başladığında bayram günümüz demiştik. Dünyanın en masum varlıkları en masum mekanlarda bize misafir olmuşlar, En güzeller en özele muhteşem yakışmışlardı. Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun şiarıyla mabetlerin gölgesinde yetiştirmeye çalıştık. En yüce kitap onlarla süslendi. Camide büyümelerini arzuladık, büyüklenmelerini istemedik. Bu gün caminin ilgilendiği çocuğun yarın cami ile ilgilenen yetişkin olacağına iman ettik. Onlara en büyük hediyemizin Allah'ın her birisine özel olarak gönderdiği mektup niteliğindeki Kur'an'ı öğrenmeleri, peygamberimizi tanımaları olduğunun bilincindeyiz. Bırakacağımız en değerli mirasın güzel ahlak, iyi bir hayat olduğunun şuurundayız. Minik yüreklerine yerleştireceğimiz en değerli şeyin Allah'ın sevgisi olduğunu biliyoruz" dedi.

Program 4-6 yaş sınıfı ilahi ve rontlarıyla, 15 Temmuz marşı, ezan-sala, hazreti Fatıma'yı şiirle anlatma, ilahiler, şiirler ve beden dili ile Kur'an'ın okunması ile son buldu.