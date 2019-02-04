Mardin'de yeni nesil gazetecilik eğitim ve istihdam programı tamamlandı

Mardin'de yazılı basın sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün karşılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen programda, yeni nesil gazetecilik konusunda yirmi beş kişiye eğitim verildi. Alanında uzman ve akademisyenlerin katılımıyla Artuklu Kaymakamlığı konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim dört hafta sürdü. Programın son gününde konuşan Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, ajansın desteğiyle gerçekleştirilen bu eğitimin Mardin basın camiasına büyük bir katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Altındağ, "Yaklaşık bir ay süren eğitimin, hem katılımcılar hem de Mardin'deki gazeteler açısından değerlendirildiğinde, her iki taraf için çok verimli bir çıktıları olacaktır. Ajans olarak daha önce olduğu gibi, bundan sonrada topluma yarar sağlayacak her türlü projeye destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Basın İlan Kurumu Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi ise, eğitim programını Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Ertem'in himayelerinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Günbegi, "Bu eğitimi almak isteyen 40 kişiden 25'i mülakat sınavını geçerek eğitim almaya hak kazandı. Dört haftalık eğitimin ardından yapılacak olan yazılı sınavda başarılı olan kursiyerler İŞKUR'un işbaşı programı çerçevesinde gazete, ajans veya televizyonlarda istihdam edilecektir. Bu eğitimin gerçekleşmesinde bize destek sağlayan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve İŞKUR İl Müdürü Mehmet Akın'a teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim programının ardından yapılacak olan yazılı sınav sonucunda başarılı bulunan kursiyerler, İŞKUR'un işbaşı eğitim ve istihdam desteğiyle, Mardin genelinde bulunan çeşitli basın kuruluşlarında işe alınacak.