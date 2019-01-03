Mardin'de Yeni Nesil Gazetecilik eğitimi başladı

BİK Mardin Şube Müdürlüğü, DİKA ile İşkur iş birliğiyle yazılı basın sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanmasına yönelik Mardin´de "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı" başlattı. Medya sektöründe çalışmak isteyenlerin haber yazım teknikleri, etkili iletişim kurma, fotoğraf ve kamera kullanım teknikleri gibi çeşitli konularda katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen program kapsamında 25 katılımcı 90 saat boyunca eğitim alacak.

Basın sektöründe yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler vermeyi amaçlayan "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı" 4 hafta sürecek. Program kapsamında katılımcılar medya tarihi, istihbarat haberciliği, kültür sanat haberciliği, televizyon haberciliği, politika haberciliği, röportaj teknikleri, ajans haberciliği, haber fotoğrafçılığı, basın hukuku, görsel habercilik, spor muhabirliği, televizyon spikerliği, dijital habercilik, medya ve etik, haber toplama ve yazma konularında da eğitim alacaklar.

Eğitim sonunda adaylara katılım sertifikası verilecek. Eğitimlerini tamamlayanlara İşkur'un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, Mardin´de yayınlanan gazetelerde staj ve işbaşı yapma imkanı da sağlanacak.

Mardin'de kalifiye gazeteci sayısında ciddi bir düşüş yaşandığı bir dönemde yeni nesil gazeteciler yetiştirmek ve istihdam etmek amacıyla BİK Mardin Şubesinin DİKA ve İşkur iş birliğiyle başlattığı 25 günlük kursiyer eğitim seminerleri Mardin Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Beyhan Kanter´in katılımıyla ikinci gününde yazım ve imle eğitimi verdi.

Türkiye genelinde başlatılan Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programlarının Mardin'deki 25 günlük eğitimin sonunda yapılacak sınav ile başarı sağlayan kursiyerlere 30 Ocak'ta sertifika verilmesinin ardından basın işletmelerinde istihdam edilecek. Uzman akademisyen ve gazetecilerin sunumlarıyla devam edecek. Artuklu Kaymakamlığı binasındaki konferans salonunda başlayan eğitimler, 25 Ocak'a kadar devam edecek.

BİK Şube Müdürü Adnan Günbegi, BİK Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Ertem ile BİK Genel Müdürü Yakup Karaca'nın himayesinde “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programının” ilkini Diyarbakır'da, ikincisini de Mardin'de gerçekleştirdiklerini söyledi. Diyarbakır'da eğitim alan 25 kursiyerden 24'ünün çeşitli basın kuruluşlarında çalışmaya başladığını aktaran Günbegi, olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Günbegi, "Mardin'de ayın 26'sında mülakatlarımız oldu, 40 kişiden 25'i bu mülakatı geçerek eğitim almaya hak kazandı. Şu anda bu kursiyerlerimizin eğitimlerine başlandı. Artuklu Kaymakamlığı binasının konferans salonunda hafta içi 09.00 ile 17.00 saatlerinde yapılacak. Eğitimlerimiz alanında uzman, akademisyenlerin katılımıyla devam edecek. Kursiyerlerimiz, 30 Ocak´ta yapılacak yazılı sınavdan sonra işletmelerde iş başı yapacaklar. Gazete, ajans veya TV'lerde İşkur'un işbaşı programı çerçevesinde istihdam etmeyi hedeflediğimiz bu kursiyerlerimiz asgari ücretle çalışacaklardır" dedi.