Mardin'de 'Yenidoğan Canlandırma Programı' eğitimi başladı

Diyarbakır, Mersin ve Ağrı illerinden gelen 8 eğitimci Mardin'de bir otelde düzenlenen programla 2'nci basamakta çalışan 50 sağlık personeline eğitim verdi. Eğitimlere İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, birim başkanları ve yardımcıları ile 50 sağlık personeli katılım sağladı. Programın açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Yavuz, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfiksi, temel bir neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da neonatal resüsitasyon gereksinimi doğabilmektedir. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yeni doğanın, neonatal bakım alma hakkı vardır. Bu ise; doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yeni doğan resüsitasyonunda becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir. Eğitimi çok önemsiyoruz, bu tür eğitimlerimiz devam edecektir" dedi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hidayet Bakaç ise yenidoğan bebeklerin neonatal bakımı sağlıklı bir şekilde almalarının hayata daha sağlıklı bakmaları anlamına geldiğini belirterek, bu tür eğitimlerin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Eğitimlerinin amacının önlenebilir bebek ölümlerini engelleyip daha kalifiye elemanlar yetiştirmek olduğu belirtildi.