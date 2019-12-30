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Mardin'de yılbaşı öncesi denetimler artırıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkalığı, yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler birlikte yaklaşan yılbaşı dolayısıyla şehir genelinde hijyen denetimleri, gıda kontrolleri ve mekanların uygunluklarını denetledi. Zabıta ile Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez ve ilçelerde lokanta, market, kafeterya, kantin gibi vatandaşların toplu olarak yararlandığı kapalı ve açık mekanlarda halkın sağlığını tehlikeye atacak son kullanım tarihi geçmiş veya bozulmuş ürünlerin vatandaşlara satılmasını engellemek için denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre kendilerine verilen yetkilere göre satıştan kaçınma, fiyat etiketi gibi konularda da denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alışveriş merkezlerinde, “Bilinçli Tüketici Rehberi” dağıtımı devam ediyor.


Dağıtılan rehberlerde, tüketiciyi aldatıcı ve onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar etmek isteyenlere karşı uyarılar içerirken aynı zamanda satın alınan ürünün ayıplı olması halinde; sözleşmeden dönme, ücretsiz onarım, satın alınan ürünün değiştirilmesi gibi hakların nasıl elde edileceğini de içeriyor.

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