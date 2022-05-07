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Mardin'de yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Mardin’in Savur ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.

Mardin'in Savur ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatırken üzerine yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.


Olay, kırsal Serenli Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvanlarını otlatan Ramazan Oral'a (80) yıldırım isabet etti. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Oral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Oral'ın cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.

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