Mardin'de YKS heyecanı

Mardin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu yapıldı. Öğrenciler sınav öncesi aileleri ile birlikte büyük heyecan yaşadı.

Mardin merkez ve ilçelerinde düzenlenen YKS sınavı öncesinde öğrencilerin ve velilerinin heyecanı büyük oldu. Aileler çocuklarına başarı dileklerinde bulunurken dualarla çocuklarını sınav salonlarına uğurladı.

YKS'ye girecek adaylar, sınava girecek okulların önüne sınava geç kalmamak için saatler öncesinden geldi. Adayların en büyük destekçisi aileleri olurken, anneler çocuklarını sınava dualarla uğurladı. Adaylar sınıflara üst aramaları yapılarak alınmaya başlarken dedektörle üst aramasından geçen adayların yanında su dışında hiç bir şeye izin verilmedi. Sınava son 2 dakika içinde gelen adaylar koşarak içeri girdi. Adaylar, sınav nedeniyle içeride ter dökerken, okul bahçelerinde bekleyen aileleri ise çocuklarını bekledi.

Sınava ikinci kez giren Engin Mazi, "Bu yıl sınav sorularının zor olmasını bekliyoruz. Umarım başarılı geçer. Sınava giren tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi.

Heyecanla başlayan YKS maratonun ikinci oturumu yarın gerçekleştirilecek.