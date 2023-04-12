İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mardin'de yoğun sis etkili oldu

Mardin’de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Mardin'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.


Mardin'de akşam saatlerinde aralıklı olarak etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.


Şehrin en işlek caddesi olan Vali Ozan Caddesi'nde sürücülerin dörtlü ikaz lambalarını açarak ilerlerken polis ekipleri, trafik akışını kontrollü sağladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.