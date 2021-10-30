Mardin'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Mardin'in Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde gece yarısı etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına düşerken, sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerledi. Gece saatlerinde etkili olan yoğun olan sisin, sabah saatlerinde de ilçe merkezi ve kırsal kesimlerde devam etti.