Mardin'de yoğun sis ve sağanak hayatı felç etti

Mardin'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sis de etkili olurken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Başta sürücüler olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşadı. Mardin İtfaiyesi ve AFAD ekiplerinin, olası sel ve su baskınlarına karşın teyakkuzda oldukları öğrenildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kentte sağanak yağışların süreceğinin tahmin edildiğini açıklayarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.