Mardin'de yolcu otobüsünde 46 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Üçyol Jandarma Komutanlığı arama noktasında yapılan müşterek yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan M.Ö. isimli şahsın valizinde yapılan aramada gümrük kaçağı 46 adet akıllı telefon ile 25 adet şarj cihazı ele geçirildiği öğrenildi. Söz konusu olayla ilgili ele geçirilen kaçak malzemelere el konulduğu, şüpheli şahsın ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.