Mardin'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mardin-Kızıltepe karayolu Cezaevi mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen Hazna Sun'a (52), sürücüsünün ismi öğrenilmeyen yabancı plakalı bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sun, metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Hazna Sun'un cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.