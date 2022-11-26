Mardin'de yürekleri ağızlara getiren görüntü

Mardin'de bir inşaat alanında içi su dolu olan kuyu şeklindeki yerin etrafında oyun oynayan çocuklar, yürekleri ağızlara getirdi.

Mazıdağı ilçesinde yeni başlanan bir inşaat alanında 2 metre yüksekliğinde ve içi su dolu olan kuyu şeklindeki yerin üstü açık bırakılırken, çocukların ise etrafında toplanarak oynaması görenleri korkuttu. Poyraz Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu yanında yeni yapımına başlanılan inşaat alanında yaklaşık 2-3 metre derinliğindeki kuyu benzeri yerin üstü açık bırakıldı. Mahalledeki çocuklar inşaat alanındaki bu yerin etrafında toplanarak, içi su dolu kuyuya taş atarak oynarken, bu durum görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Çocukların, boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarının farkında olmadan oyun oynamaları bir vatandaşın telefon kamerasına kaydedildi.