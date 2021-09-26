Mardin'de yurtlar hızla üniversite öğrencileri için hazırlanıyor

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Mardin'e gelecek olan üniversite öğrencilerin barınma sorunu yaşamaması için çalışmalar tüm hızla devam ediyor. Bu kapsamda Vali Demirtaş beraberindeki Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Necmeddin Nas ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ile çalışmaların devam ettiği yurtları ziyaret ederek incelemelerde bulunup çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

Öğrencilerin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması için gerekli görülen önlemlerin alındığını vurgulayan Vali Demirtaş, barınma sorunu çözümü konusunda Valilik koordinesinde kentteki kamu kurum ve kuruluşların örnek bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Mardin'in öğrencilerini ağırlamaya hazır olduğunu belirten Vali Demirtaş, “Yükseköğrenim görmek üzere Mardin'imize gelecek olan ancak yurt ve barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerimizin kalacak yerleri için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bazı yurtlarımızda çalışmalar tamamlanarak öğrencilerimizi ağırlamaya başladık. Mardin olarak tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde örnek çalışma gerçekleştirerek yurtlar dışında kamu misafirhanelerimizin kapasitelerini artırıp misafir öğrencilerimize hazır hale getirdik” dedi.