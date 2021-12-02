Mardin'de yürüme güçlüğü yaşayan Feryat'ın yüzü güldürüldü

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, hastalığına bağlı olarak yürüme güçlüğü yaşayan Feryat Akış'a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla üç tekerlekli motosiklet hediye etti.

Feryat Akış'ın babası, oğlunun Hirediter Spastik Paraparezi hastalığına bağlı yüzde 60 fiziksel engel durumunun olduğunu ve maddi durumun yetersiz olduğunu belirterek üç tekerlekli motosiklet için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvuruda bulundu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekip, Feryat Akış'ın evinde sosyal inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonucunda, Hirediter Spastik Paraparezi hastalığına bağlı olarak Ferhat Akış'ın yüzde 60 fiziksel engelli durumunun olduğunu, yürüme güçlüğü ile kas sinir sisteminde problemler yaşadığı, yaşının ilerlemesine bağlı olarak hastalığının ilerlediğini, yürüme ve ayağa kalkma gibi fonksiyonları içeren kaba motor gelişimde gerilik olduğu ve ailenin maddinin durumunun yetersiz olduğunu tespit etti. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engelli bireyin sosyal yaşamının güçlendirilmesi ve sosyal refahı için sosyo-ekonomik destek sunulması amacıyla, üç tekerlekli akülü engelli motosikleti Feryat Akış'a hediye etti.

Yetkililere teşekkür eden Feryat Akış, “Yürümekte ve hareket etmekte zorlanıyorum. Çok uzun süredir yürüyemiyorum. Merdiven inip çıkarken çok zorlanıyorum. Bu nedenlerden çok uzun süredir dışarı çıkamamıştım. Motosikletle rahat bir şekilde dışarıda dolaşabileceğim. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.