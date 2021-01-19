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Mardin'de zincirleme trafik kazası

Mardin-Diyarbakır karayolunda, yoğun kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlardan biri yoldan çıkarken, sürücüler ise hafif yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde Mardin-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 4 araç, kar sebebi ile kayganlaşan yolda birbirlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan araç sürücülerini tedavileri olay yerinde yapıldı.


Öte yandan karayolları ekipleri, karla kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

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