İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 2'si polis 3 yaralı

Mardin-Kızıltepe karayolunda zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi.

Kaza, 2 polis memuru ve 1 sivil vatandaş yaralandı.


Kaza, gece geç saatlerde Kızıltepe-Mardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda bulunan köpeğe çarpmamak için manevra yapan zırhlı polis aracı devrildi. Kazada, 2 polis memuru ve 1 sivil vatandaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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