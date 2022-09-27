Mardin'deki gençlik merkezi eğitim yuvası gibi

Mardin'in Yeşilli ilçesinde 2 yıl önce faaliyete geçen gençlik merkezi, faaliyete açıldığı günden bu yana genç yaşlı, çocuk kadın demeden her yaştan kursiyeri çeşitli dallarda eğiterek ilçenin kültürel ve sosyal hayatına katkıda bulunuyor.

İlçe halkının ve özellikle gençler, çocuklar ve kadınların kültür, sanat ve spor alt yapısının geliştirilmesine yardımcı olan Yeşilli Gençlik Merkezi, şimdiden ilçenin en gözde ve popüler merkezlerinden birisi haline geldi. Gül Mahallesi Caddesi üzerindeki modern ve ilginç dizaynının yanı sıra bünyesindeki aynı anda 500 kişilik eğitim salonları, 300 kişilik konferans salonu, bin kişilik amfi tiyatrosu, derslikleri, sergi alanları, spor salonları alanları ile de ilçe halkının yanı sıra gençlerin uğrak noktası haline geldi.

Gençlik merkezi öğrenci kampusu gibi

Yeşilli Gençlik Merkezinde gençlerin sportif, kültürel, sanatsal ve sosyal olarak gelişimine katkı sağlayan kurslar hakkında bilgi veren Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Çekiç, gençlerin açılan kurslarla hem kendilerini geliştirdiklerini hem eğlendiklerini söyledi. Alanlarında uzman eğitmenler ve gençlik liderleri tarafından verilen değerler eğitimi, kişisel gelişim eğitimleri, sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal eğitimlerle gençlerin hayata daha olumlu, daha öz güvenli atılmalarını sağladığına dikkat çeken Çekin, “Gençlik merkezlerimizde saydığımız eğitimlerin yanı sıra gençlerimize bakanlığımız müfredatındaki aktivitelerde sunulmaktadır. Yani gençlerimiz hem eğlenip hem öğrenecekler. Şuan devam eden kurslarımızda, beklediğimiz seviyenin üzerinde bir başvuru oranı yakaladık. Ancak biz bununla yetinmeyeceğiz. Daha fazla gencimize ulaşmaya, daha fazla hayata dokunmaya devam edeceğiz. Bunun için bir kez daha gençlerimize sesleniyorum. Bizimle iletişime geçsinler, hayallerindeki eğitimleri almak, bu millete eğitimli bireyler olarak hizmet etmek için gençlik merkezlerimize mutlaka uğrasınlar” dedi.

Gençler burada hem eğleniyor hem de öğreniyor

Merkezde açılan 19 farklı kursta 300'ün üzerinde öğrencinin aktif olarak eğitim gördüğünü dile getiren Çekin, ”Burada gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyoruz. Gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendiriyoruz. Ayrıca gençlerin kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimine katkıda bulunuyoruz. Gençlere rehberlik ve danışmanlık yanında zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek ve gençlerin çeşitli aktiviteler içinde yer alarak sosyal beceriler kazanabilmesi ve paylaşımlarda bulunabilmeleri sağlıyoruz. Bu amaçla gençler yönelik tarihi ve kültürel geziler, kamplar ve spor faaliyetleri düzenliyoruz. Asil vazifemiz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup topluma faydalı birey olarak gelişimini sağlamaktır. Merkezimizde basketbol, hentbol, atletizm, badminton, fitnes, jimnastik, masa tenisi, okçuluk, resim, müzik, bilgisayar, Türkçe eğitimi İngilizce, Kuran-ı Kerim, ebru sanatı, Arapça eğitimi, satranç, YKS kursu ve telkari gümüş sanatı kursları eğitimleri başladı” şeklinde konuştu.