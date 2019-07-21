Mardin'deki kalekol inşaatı müteahhidinden açıklama

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kalekol inşaatlarını gerçekleştiren müteahhit Mazlum Gözenoğlu, kalekol inşaatında enerji verilmesi konusu ile ilgili ilçe belediyesiyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kalekol inşaatlarını sürdüren müteahhit Gözenoğlu, ilçedeki inşaatlara enerji verilmesi ile ilgili bazı aksaklıkların yaşandığını fakat belediye ile görüşmelerinin devam ettiğini şu an için olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Gözenoğlu, “Firmamız Mardin'in ilçelerinde kimisinin yapımının devam ettiği kimisinin ise geçici kabul noktasına geldiği kalekol inşaatları yapmaktadır. Bunlar dan 2 tanesi Nusaybin'de olup konu ile alakalı Abdülkadir Paşa Mahallesi eski devlet hastanesindeki inşaatımızın daha önce TEDAŞ'a enerji müsaadesi için başvuruda bulunduk ve başvuru neticesinde enerji müsaadesinin Umut Caddesi üzerinde bulunan trafodan enerji verebileceklerini söylediler. Bu mevcut trafodan enerji müsaademizi aldık, bunun ile alakalı Nusaybin Belediyesi'ne 12 Haziran 2019'da kazı izni için resmi başvuruda bulunduk ve başvuru sonucunda Fen İşleri Müdürünün yeni asfalt olduğunu ve müsaade edemeyeceğini ancak konuyu belediye başkanı ile görüşmeleri gerektiğini kaydetti. Biz de konu ile alakalı belediye başkanı ile görüştük ve Fen İşleri Müdürünün söylemleri ile aynı söylemleri söylediler. Fen İşleri Müdürü ve Nusaybin TEDAŞ Müdürü ile beraber sahaya gidip bakmamızı ve varsa başka bir noktadan enerji alıp alamayacağımızı söylediler. Biz de sahaya gittik ve TEDAŞ Müdürü mevcut konumdan başka bir nokta bulunmadığını bizlere beyan etti. Bende en son belediye başkanından bir daha randevu talep ettim ve bu görüşmede başkan hanım bana arkadaşlar ile konuşup size haber vereceğiz dediler. Görüşmeler sürüyor ve şu anda olumlu veya olumsuz bir şey söz konusu değildir” dedi.