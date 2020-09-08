İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'deki kazada hayatını kaybeden vatandaşlar son yolculuğuna uğurlandı

Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 6 kişi son yolculuklarına uğurlandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 6 kişi son yolculuklarına uğurlandı.


Dün akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit karayolunun 12. kilometresinde bulunan Bardakçı Mahallesi mevkinde kamyon, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 6 vatandaş, köy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Korona virüs nedeniyle tören düzenlenmeyen defin işlemine Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalendar Savaş Ünal, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.