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Mardin'deki pandemi hastanesi son korona virüs hastasını taburcu etti

Mardin’in Artuklu ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak hizmet veren özel hastane, korona virüs tedavisi gören son hastasını taburcu etti.

Mardin'in Artuklu ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak hizmet veren özel hastane, korona virüs tedavisi gören son hastasını taburcu etti.


Korona virüs ile mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye'de iyileşen hastalardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Artuklu'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren özel hastane korona virüs tedavisi gören 53 yaşındaki Doğan Türkmenoğlu'nun sağlığına kavuştuğunu ve taburcu olduğunu bildirdi.


Hastane çıkışı sağlık çalışanlarına ve hastane yönetimine teşekkür eden Türkmenoğlu, başka pozitif hastaların olmaması için dua etti. Türkmenoğlu evinde 15 gün izole olacak.

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