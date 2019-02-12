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Mardin'deki silahlı kavga

Mardin’de şehir merkezinde çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri cep telefonuna yansıdı.

Mardin'de şehir merkezinde çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri cep telefonuna yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, akraba olan iki aile arasında 1 yıldır süren husumet bugün silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişinin silahla yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi. Bir binanın altıncı katında kaydedilen görüntülerde iki taraf arasında önce tartışmanın yaşandığı ardından da tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü görülüyor. Görüntülerde, silah sesleri nedeni ile çevredekilerin paniklediği ve güvenlik güçlerinin kısa sürede olay yerine gelip duruma müdahale ederek zanlıları gözaltına aldığı görülüyor.

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