Mardin'den Elazığ'a bin koli gıda yardımı gönderildi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın katılımlarıyla, Mardin'den Elazığ'daki depremzedelere bin koli insani yardım gönderildi.

Mardin Valiliği tarafından temin edilen ve içerisinde temel gıda ihtiyacı bulunan insani yardım tırı, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen program ve edilen duanın ardından, Elazığ'daki depremzedelere dağıtılmak üzere kente gönderildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, maddi ve manevi yardımlarla Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin yanında olduklarını söyledi. Vali Yaman, "Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle can kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Burada maddi ve manevi zararlarımız oldu. Hem yurt içinde hem de yurt dışında her kesin yardımına milletimiz, yine oradaki yaraların sarılması için koştu. Daha önce Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve hayırsever iş adamlarımız ile beraber gıda ve nakdi yardımlar göndermiştik. Bugün Mardin Valiliği olarak gönderiyoruz. İnşallah oradaki vatandaşlarımızın yaralarına merhem olur. Türk milleti bu tür sıkıntılarda her zaman bir araya geliyor. Yanı başımızdaki İdlib içinde yardımlarımız devam ediyor. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızın yaralarının kısa sürede sarılacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında devlet erkanı ve tüm Bakanlarımız da bütün hassasiyetlerini orada göstermiş durumdalar. Hayırsever vatandaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Duanın ardından bin kolilik yardım tırı Elazığ'a doğru yola çıktı.