Mardin'den kardeşlik ve birlik mesajı

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Yücel Can 'Biz Birlikte Güçlüyüz, Kardeşlik Sınır Tanımaz' projesi kapsamında Mardin'e geldi.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından düzenlenen proje için Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) konferans salonunda program düzenlendi. Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Uslu, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, Kırklar Kilisesi Papazı Gabriyel Akyüz, idareciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Yücel Can, “Mardin dediğimiz zaman, tarihsel süreç içerisine baktığımızda Mezopotamya olarak ifade ettiğimiz, bir vücudun azaları gibi renklerin, ırkların bir desen gibi çeşitlilik arz ettiğini görmekteyiz. Mardin adeta tüm desenleri ve çeşitli halleri ile gerçekten bizim için kardeşlik ve birlik şehridir. Dünyanın daha sıfır noktası denilen Hazreti Adem ve Havva anne babamızın nüfus olarak ta parmakla sayılan bir halde yer yüzünde kendi evlatlarının Habil ve Kabil olarak kin, ihtiras, bencillik, kibir üzerine kurulu bir varlıktan ilk kan davasının maalesef devam ettiğini görmekteyiz. Tarihsel süreç içerisinde, böyle baktığımız zaman daha sonraki süreç içerinde tarihi kirletenler de var, tarihin katilleri de var, tarihin kirli ellerinde emperyalist fikirlerle başkalarının memleketinden edenler de var. Ama bunun yanında da ‘Biz Birlik Güçlüyüz' diyerek bir vücudun azaları gibi, bakın vücudun azaları bile birbirlerine muhalefet etmiyor” dedi.

İhtirasın sınır tanımadığı bir zamanda sınır illerinin özellikle tarih birlik ve beraberlik adresi olan Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Artvin ve Van'ın hepsinde birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini belirten Can, "Diyoruz ki, biz Mardin'in tarihsel birlik ve beraberlik içerisindeki bu alanı sadece Mardin'de birlikteliği sağlamak adına değil Türkiye'de de birlikteliği sağlamak adında değil, dünyada ağlayan, mazlum ve mağdurun göz yaşının olduğu her yerde biz hizmetkarlık, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde gayret göstermeyi hedef edindik. Biz Irak'tan, Suriye'den kovularak buraya gelen ağlayan gözyaşları içerisinde petrole kurban edilen insanların mazlum ve mağdur olduğunu düşünüyoruz ve diyoruz ki ‘Biz Birlikte Güçlüyüz'. Gelin Mardin'in birlik, beraberlik ve kardeşlik örneklerini çoğaltalım, açık müze olan bir yeri daha güzel hale getirelim, Mardin'i kültürüyle geçmişiyle konuşalım. Bir daha Mardin'de kan ve gözyaşı olmasın. Mardin'le 81 ili birbirinden ayırt etmiyoruz, bir vücudun azaları olarak kabul ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından program plaket takdimi ile sonlandı.