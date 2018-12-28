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Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat

Mardin’e gelen askeri konvoy, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Suriye sınırında bulunan birliklere doğru hareket etti.

Mardin'e gelen askeri konvoy, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Suriye sınırında bulunan birliklere doğru hareket etti.


Diyarbakır'a demir yoluyla getirilen zırhlı personel taşıyıcı araçları taşıyan konvoy, daha sonra kara yoluyla Mardin'e getirildi. Kızıltepe ilçesinden kara yoluyla Nusaybin'e ulaşan askeri konvoy, burada geniş güvenlik önlemleri altında Şırnak'ın Cizre ilçesine doğru yola devam etti.


14 personel taşıyıcı paletli zırhlı araçlardan oluşan konvoyun Şırnak'ın Cizre ilçesindeki sınır birliklerine gönderildiği öğrenildi.

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