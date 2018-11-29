Mardin'e 2 yılda 1,4 milyar TL yatırım

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, muhtarlarla bir araya gelerek, yatırımları değerlendirdi. Bir otelde yapılan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Vekili Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, daire başkanları ve kurum müdürleri de katıldı. Vali Yaman, muhtarlarla belirli aralıklarla buluşmaya devam ettiklerini belirterek, “Bizim için bu toplantıların en sevindirici yanı her buluşmamızda muhtarlarımızın bir önceki toplantıdan daha mutlu olmasıdır. Bunun nedeni çalışmalarımızın güzel bir şekilde gitmesidir. Bu durumda muhtarlarımızın katkısı ortadadır. İlimizde 810 bin hemşehrimiz yaşıyor. Vatandaşlarımızın ilk hizmet aldığı nokta muhtarlarımızdır. Biz de bunu bilerek bütün yatırım tekliflerinde muhtarlarımızın düşüncelerinin öncelikli olarak alınmasını istiyoruz. İşlemlerimizi ise ona göre yapıyoruz” dedi.

Belediyelerin bir bütçesinin olduğuna dikkat çeken Yaman, “Biz Büyükşehir Belediyesini büyük bir borçla aldık. Bununla ilgili kesintiler vardı. Fakat biz yine de yatırımlarımızı arttırarak sürdürdük. Hem borcumuzu ödedik. Hem de muhtarlarımızın isteklerini yerine getirdik. Bu konuda çalışmalarımız hala devam etmektedir. 2017 yılında 650 milyon civarında bütçemiz vardı. Bunun yüzde 70'i yatırıma harcandı. 2018 yılında ise 700 milyonu aşan bir yatırım vardı. Bu bütçenin çoğunluğunu yatırıma harcadık. Yani 2 yılda diğer kurumların da desteklerini alarak 1,4 milyar TL yatırım yaptık. Bu konuda en büyük teşekkürü ise sizlerle birlikte çalışma imkanı tanıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü bakanlarımızla, milletvekillerimiz ve il başkanlarımızın destekleri sağlanarak büyük kazanımlar elde ettik” diye konuştu.

“3 milyonunun üstünde ziyaretçi geldi”

Yıllardır yapılmayan hizmetleri 2 yılda yaptıklarını anlatan Vali Yaman, şunları kaydetti:

“Yeni bir ivmeyle çalışmalarımız artarak sürecek. İnanıyorum ki bir daha ki toplantılarımızda daha fazla yüzünüz gülecek. Sağlanan bu huzurun etkilerini sürdüreceğiz. Sürdürdükçe de gelen misafirlerin sayısı artıyor 3 milyonunun üstünde ziyaretçi şehrimizi ziyaret etti. 450 bin yatılı misafirimiz 2018 yılında otellerimizde kaldı. Bu durumda yeni yatırımların da ilimizde olacağını biliyoruz.”