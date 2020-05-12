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Mardin'e giriş-çıkış kısıtlaması kaldırıldı, denetimler devam etti

Mardin’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından seyahat kısıtlaması saat 00.

Mardin'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından seyahat kısıtlaması saat 00.00'da sona erdi. Güvenlik güçleri, araçların kente girişini kontrollü sağladı.


Mardin'de gece 00.00'dan sonra şehir giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılmasını sonrası araçların giriş ve çıkışlarına kontrollü olarak için verildi. Görevli trafik polisleri tarafından kontrol noktasında durdurulan sürücüler ile arabada bulunan yolcuların nüfus cüzdanları alındıktan sonra ateş ölçer ile ateşleri ölçülüp Mardin'e giriş yapmalarına izin verildi.


Mardin'e giriş ve çıkışların serbest olduklarını belirten vatandaşlar, "Seyahat engelinin kaldırılmasından memnunuz. Bundan önce de memnunduk. Her şey bizim sağlığımız için inşallah bu tür tedbirler devam eder. Allah'a şükür hastalık çok azaldı. İnşallah bu virüs biter, biz de kurtuluruz" dedi.


Polis ekiplerinin kontrolünün gerçekleşmesinden sonra sürücüler maskelerini takıp şehre giriş yapmak üzere kontrol noktasından geçiş yaptı.

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