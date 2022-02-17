'Mardin'i Keşfediyoruz Projesi' başladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla, gençlerin gezerek tarihi kenti keşfedecekleri "Mardin'i Keşfediyoruz Projesi” başlatıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Mardin'i Keşfediyoruz Projesi” kapsamında ilçelerimizde okuyan lise öğrencilerine yönelik eğitim, sinema, eğlence, tarih gezisi etkinlikleri düzenlenecek.

Gençlerde tarihi bilinç uyandırılması hedeflenen proje, Gençlik Merkezi, Kasımiye Medresesi, Mardin Müzesi, Kültür Sokağı, Hatuniye Medresesi, Zinciriye Medresesi ziyaretleri ile Mardin'in kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıdıktan sonra etkinlik, “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filminin izlenmesi ile son bulacak. Proje eğitim ve öğretim yılı boyunca salı ve perşembe günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenecek.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğin ilk gününe Mardin Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş katılım sağlayarak Şehit Onbaşı Salih Albayrak Ortaokulu ve Şenköy Anadolu Lisesi'nden gelen öğrencilerle hasbihal etti. Şehit Onbaşı Salih Albayrak'ın babası Mehmet Albayrak'a, Vali Demirtaş tarafından Türk bayraklı plaket hediye edildi.

Proje, tüm ilçeler dahil edilerek salı ve perşembe olmak üzere haftanın iki günü eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edecektir. Müracaatlar ise ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden sağlanacağı belirtildi.