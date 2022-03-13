Mardin'in 5 ilçesinde eğitime kar tatili

Mardin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi başta olmak üzere 5 ilçede akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bölgemizde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Savur ve Mazıdağı ilçelerimizde 14 Mart 2022 Pazartesi günü tatil edilmiştir” denildi.

Öte yandan Valilik koordinesinde; Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri ve AFAD ulaşımın sağlıklı bir şekilde sürmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için kar temizleme ve tuzlama seferberliği yürütülüyor.