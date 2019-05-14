Mardin'in AK Parti'li ilçe belediye başkanları Ankara'da

AK Parti'den Mardin'in ilçelerinde göreve gelen belediye başkanları, Ankara'da Bakanlar ve AK Parti Genel Başkan yardımcıları ile görüşerek bölgeye hizmet için taleplerini iletti.

AK Parti'den Mardin'in Midyat, Yeşilli, Artuklu, Dargeçit, Ömerli belediye başkanları, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ı makamlarında ziyaret ederek bölge taleplerini iletti.

Midyat, Yeşilli, Artuklu, Dargeçit, Ömerli belediye başkanları ilçelerinin en iyi yerlere gelmesi için hükümetin ve devletin desteğinin kendileri ile beraber olduğunu söyledi.