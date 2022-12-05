Mardin'in asırlık konağında 500 farklı eser ve 7 bin kitap vatandaşlara hizmet veriyor

Mardin'in tarihi yapılarından olan ve 300 yıllık olduğu değerlendirilen konak 500 farklı eser ve 7 bin adet kitap ile Genç Ofise çevrilerek gençlerin hizmetine sunuldu.

Mardin, tarihi dokusuyla ve konaklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk başlarda konak olarak yapılan ve günümüzde gençlerin hizmetine sunulan Genç Ofisin dokusunun 300 yıllık olduğu düşünülüyor. Modern ve geleneksel olarak birçok alanda eğitim veren Genç Ofis, gençlerin eğlenebileceği bir mekan olma özelliği taşıyor. Çeşitli etkinliklerle gençleri bir araya toplanmasını sağlayarak Mardin'de yaşayan gençler keyifli zaman geçiriyor. Ofis, sadece gençlere hizmet vermekle kalmayarak turistlerinde yoğun ilgisini görüyor.

“Türkiye'de böylesi bir genç ofis daha yok”

Türkiye'de böylesi Genç Ofisin tek olduğunu belirten Mardin Gençlik ve Spor Müdürlüğü İl Müdürü Beytullah Birlik, Genç Ofisi'nin aynı zamanda kitap kafe olarak da gençlere hizmet verdiği söyledi. Amaçlarının gençlerin zaman geçireceği alanlar oluşturmak olduğunu aktaran Birlik, "Her alanda gençlerin yayındayız, gençlerimize alan yaratmaya çalışıyoruz ve bu doğrultuda çalışmaya devam diyoruz. Genler burada çeşitli faaliyetlere ve etkinliklere katılıyor. Burada güzel vakitler geçirerek kendilerini geliştirebiliyorlar" dedi.

Ofiste birçok kursun olduğunu aktaran Birlik, "Modern ve geleneksel olmak üzere iki farklı türde kurslarımız var. Seramik atölyesi açmayı planlıyoruz burada, mimarlık fakültesinden öğrencilerimiz burayı sıkça kullanıyor. Resim kursumuz var. Aynı zamanda kitap okumak isteyen gençlerimiz burada kitap okuyor. Birçok genç ofislerimiz var. Burası tarihi Mardin kentinde bulunuyor. İddia ediyorum, Türkiye'de böylesi bir genç ofis daha yok. Çünkü alanıyla, tarihi dokusuyla çok güzel bir ofis. Gençler buraya geldiği zaman tarihi de yaşamış oluyor. 500 farklı eser ve 7 bin adet kitap bulunuyor. Burada 12 ve 30 yaş arası vatandaşlarımız yararlanabiliyor. Tabi bazen bu makas daha da açılabiliyor. Mardin'i gezmeye gelen bütün gençler ve turistler de burayı ziyaret ediyor. Tam yol üstü ve çok güzel bir konuma sahip” şeklinde konuştu.

“Burası tarihi bir yer ve çok güzel kitaplar var”

Genç ofiste güzel zaman geçirdiğini belirten Sümeyye Elhamdi , “Çok güzel etkinlikler yapıyoruz, burası tarihi bir yer ve çok güzel kitaplar var” ifadelerini kullandı.

Genç ofiste çok eğlendiğini belirten Beyza Kakan da, “Burada çok şey öğrendik. Bize çok şey kattı ve buranın tarihi bir yer olması çok güzel” dedi.

Genç ofiste görevli olan Berfin Özervarlığı ise ofisin gençler için güzel bir ortam sunduğunu kaydederek, “Burası tarihi bir konaktı, sonradan gençlik ve spor bakanlığına devir edildi bu şekilde değerlendirildi. Kitap kafe yapıldı, yukarıda masa tenisi var, bilgisayar atölyesi var ve resim atölyesi var” dedi.