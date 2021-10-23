Mardin'in en büyük mobilya mağazası açıldı

Mardin'in en büyük mobilya mağazasının açılışı yapıldı.

Mardin'de Ergül mobilyanın açılışı gerçekleştirildi. Mardin'in en büyük mobilya mağazası özelliğine sahip olan Ergül mobilyanın açılışına Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Dua okunmasının ardından kurdele kesiminin gerçekleşmesi ile mağazanın içi gezildi.

MardiErgül Mobilya Mağazaları Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şenozan, “Bu defa 132 mağazamızı açmanın gurur ve keyfini yaşıyoruz. Mardin'in en büyük mağazasını Ergül adına kazandırdık. Tabi açılışımız bugün kısmet oldu dolaylı olarak Covid-19 sebebiyle. Ancak bu zaman zarfında Mardin halkı Ergül'ü çok sevdi bizde tabi ki Mardin halkını” dedi.

Mardin'de 3'üncü mağazasını açmanın sevincini yaşayan Ergül Mobilya sahibi Mehmet Bozdemir, “Mağazamızın açılışına katılan tüm Mardin halkına, misafirlerimize, Kayseri'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, Adana'dan katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık, üçüncü mağazamızın açılışını yaptık. Rabbime şükürler olsun. Mardin'in en büyük ve en güzel mağazasına sahibiz. 2009 yılından beri bu sektördeyiz. 60 metrekarelik bir mağaza ile başladık. Evim Mobilya, Evi Mardin Mobilya ve Ergül Mobilya ile buluştuk. Rabbime şükürler olsun. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız üçüncü mağazanın açılışı tüm Mardin halkına ve ülkemize hayırlı olsun inşallah” diye konuştu.

Mağazanın 2 bin 400 metrekareden oluştuğunu ve şirkette toplamda 22 çalışanın olduğunu aktaran Bozdemir, “3 şubemizde Mardin halkına en güzel hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Tabi buna Mardin halkı karar verir. Bizim gördüğümüz kitle hem Ergül Mobilyadan hem de bizim ürünlerimizden çok memnun. Geri dönüşümü çok hızlı olan bir firmayız. Biz de kendimizce elimizden gelen hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyisini daha güzelini yapacağız” şeklinde konuştu.