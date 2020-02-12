Mardin'in girişindeki çevre düzenlemeleri devam ediyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda, şehir girişlerindeki alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, şehrin girişlerini daha modern hale getirmek amacıyla başlatmış olduğu çalışmalara devam ediyor. Yol Boyu Ağaçlandırma Projesi kapsamında dikilen binlerce fidanın ardından Midyat ve Diyarbakır yollarında başlatılan orta refüj ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Şehir girişlerinin daha güzel olması adına başlatılan çalışmalar çimlendirme ve çiçeklendirme ile devam edecek.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehir girişlerinin daha güzel ve modern bir hale getirmek için çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Büyükşehir Belediye çalışmalarının sadece alt yapı ile oluşmadığına değinen Vali Yaman, "Şehir sadece alt yapı ile oluşmuyor. Şehirde yapmış olduğunuz yolların güzelleşmesi de gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Midyat, Diyarbakır, Nusaybin ve Kızıltepe yollarındaki çalışmalarımızı tamamladık. Yeşillendirme, çimlendirme, çiçeklendirme ve ışıklandırılma çalışmalarımız devam ediyor. Midyat, Nusaybin ve Kızıltepe yolları üzerindeki çalışmalarımızı daha önce bitirmiştik. Şimdide Diyarbakır yolu üzerindeki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İlçelerde de Büyükşehir Belediyesine ait yollarda çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşların daha konforlu seyahat edecek her türlü tedbirleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz" dedi.