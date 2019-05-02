Mardin'in gizli şelalesi Yardere, kapılarını turizme açıyor

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara antik kenti yakınlarında bulunan Yardere şelalesi, doğal güzelliği ile bu yıl yerli ve yabancı turistler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Mardin'de, son iki yıl içerisinde sağlanan huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği tarihi Mardin'de, kentin tarihi dokusunun arasına gizlenmiş tabiat güzellikleri, doğa ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor. Bu yıl 5 milyon yerli ve yabancı turist hedefi olan Mardin'de Dara antik kentinde yer alan Yardere şelalesi, turistler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Özellikle İlk ve sonbahar aylarında oluşan renkler ile kartpostallık görünüm veren şelale bu yıl ilk kez ziyaretçilere tanıtılarak kapılarını turizme açıyor.

Artuklu ilçesine bağlı Dara antik kentin 4 kilometre uzağında olan Yardere şelalesini 10 yıllığına kiralayan ve turistlere kapılarını açan İsmail Cirik, yaptığı açıklamada, doğal şelalenin 24 saat ziyaretçilere açık olacağını söyledi. Alabalık besleyeceğini kaydeden Cirik, “İstanbul'dan sıkıldım buraya geldim. Buraya gelen turistlerin başım üstünde yeri var. Burası şelale, görenler çok memnun kalıyor ve beğeniyor. Herkesi bekliyoruz” dedi.