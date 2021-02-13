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Mardin'in gümüşüne ‘sevgililer günü' online satış yoğunluğu

Farklı din ve kültüre sahip insanların tarih boyunca bir arada yaşadığı Mardin’de, işlenen el sanatları dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor.

Farklı din ve kültüre sahip insanların tarih boyunca bir arada yaşadığı Mardin'de, işlenen el sanatları dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor. Akyüz Gümüşçülük tarafından internet üzerinden satışa sunulan gümüş işleme hediyeler yurt dışında da büyük ilgi görüyor.


Mardin'in Artuklu ilçesinde Akyüz Gümüşçülük'te 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu başladı. Pandemiden dolayı satışları internet üzerinden yapan Akyüz Gümüşçülüğe yurt içi kadar yurt dışından da yoğun talep var. Akyüz Gümüş işletmecisi Efram Akyüz, son günlerde internet üzerinden satış patlaması yaşadıklarını söyledi. Yurt dışına da ürün gönderdiklerini aktaran Akyüz, ”Sevgililer günü dolayısıyla internet üzerinden çok sayıda sipariş aldık ve bu durumdan memnunuz. Siparişlerimizi pandemi kurallarına uygun şekilde titizlikle hazırladık ve her siparişe ufak bir hediye de gönderdik. Müşterilerimiz memnuniyetini telefonla veya ürünlerimize puan vererek bizlere ilettiler. Bu arada yurt dışına da satışlarımız oldu. Almanya Hollanda ve İsveç olmak üzere farklı ülkelerden siparişler aldık” dedi.

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