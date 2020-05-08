Mardin'in ilk cerrahi onkoloji uzmanı göreve başladı

Mardin'in ilk cerrahi onkoloji uzmanı olarak atanan Op. Dr. Şevki Pedük, Mardin Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başladı.

Mardin'in ilk cerrahi onkoloji uzmanı olarak atanan Op. Dr. Şevki Pedük, Mardin Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başladı. Kanser vaka yönetiminin ekip çalışması gerektirdiğini, cerrahi onkoloji bilim dalının ekibin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Op. Dr. Şevki Pedük, "Cerrahi onkoloji, Türkiye'de genel cerrahi uzmanlarının kanser cerrahisi üzerine belli bir süre boyunca eğitim alıp özelleştirdikleri bir yan daldır. Bu branş sadece kanser taraması, kanser ameliyatları ve kanser hastalarının ameliyat sonrası takipleri ile ilgilenir. Mardin Devlet Hastanesi için böyle bir yan dalın bulunuyor olması hem buradaki vatandaşlarımız hem de bizim için mutluluk verici bir durumdur" dedi.

Kanser tedavisinde hasta, hasta yakını ve doktor arasındaki uyumun önemine değinen Op. Dr. Şevki Pedük, kanser hastasının özellikle ameliyat olacağı doktora bilgi ve beceri konusunda güveninin tam olması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Saffet Yavuz da "Cerrahi onkoloji uzmanının Mardin Devlet Hastanemizde hizmet vermesiyle birlikte erken kanser tanısının konması ve böylelikle hastaların tedavi şansının artmasını sağlayacaktır. Ayrıca ileri evre kanser hastaları için de tanı, gerekli cerrahi müdahale ve tedavi yöntemlerinin hastanemizde planlanmasında ve tedavilerinin hastanemizde bulunan kemoterapi ünitemizde yapılması büyük önem arz etmektedir. Kemoterapi ünitesinde bu hastalara gerekli tedavi hizmetleri hastanemizde yapılmaktadır. Hastalarımızın kendi memleketlerinde bu hizmeti almalarının hastalık sürecinde ne kadar önemli olduğunu vurgulamak isterim. Çünkü ulaşım sıkıntısı ve yalnızlık duygusu, beraberinde birçok psikolojik sorunu da getirmektedir. Bu da hastalığın seyrini değiştirmektedir. Hastanemize bu hizmetin getirilmesinde katkısı olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Şevki beye de başarılar diliyorum" diye konuştu.