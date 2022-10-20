Mardin'in istihdam kapısı tekstil fabrikaları yükselmeye başladı

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında şehrin kalkınması ve istihdamına katkı sunmak amacıyla kent genelindeki 11 tekstil fabrikasının yapımı hızla devam ediyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen ve yetkililerle birlikte 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden 5 tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu. Çalışmaların geldiği son durum hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, Mardin genelinde 11 tekstil fabrikası yaptıklarını ifade etti. Vali Demirtaş, “2. OSB'de şu an 5 tekstil fabrikası yapıyoruz. Bunlardan 4 tanesi 3'er bin metrekare, 1 tanesi ise 10 bin metrekare kapalı alana sahip. İl genelinde ise 11 adet tekstil fabrikası yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza yeni istihdam ve iş kapısı açmak” dedi.

Kentin iş gücü potansiyelini kentin gelişimi için kullanacaklarını aktaran Vali Demirtaş, “Bir taraftan üretim yapalım, bir taraftan ihracat yapalım, bir taraftan da vatandaşlarımıza istihdam alanları açalım diye düşünüyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. En kısa süre içerisinde buradaki fabrikaları bitirip firma sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Firma sahiplerinden bizim tek bir isteğimiz var. Her bir fabrikada en az 200 kişiye istihdam sağlamasını istiyoruz” diye konuştu.