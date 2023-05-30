Mardin'in masa tenisi kız takımı Avrupa'da boy gösterecek

Mardin'in Real Mardin Masa Tenisi Kulübü kız takımı, Süper Lig Play-Off final etabında Balıkesir ve Trabzonspor'u yenerek, Fenerbahçe'ye ise yenilerek ligi 3. sırada bitirdi. Takım, bu sonuçlarla ligi ilk dörtte tamamladığı için ilk defa Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.

Bünyesinde şu anda da 45 tenisçi daha eğiten kulüp, bu yıl içinde İstanbul Tozkoparan Spor Salonu'nda yapılan Süper Lig Play-Off final etabında Balıkesir'i 4-3, Trabzonspor'u 4-1 yenip, Fenerbahçe'ye 4-3 yenilerek ligi 3. sırada tamamladı.

Kulüp antrenörü İzzettin Ataseven, büyük bir başarı yakaladıklarını, hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi. İlk defa Doğu ve Güneydoğu takımı masa tenisinde Türkiye Süper Ligi'ni 3. sırada bitiriyor ve Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanıyor. Kulüp başkanımız Zafer Karataş'a teşekkür ediyorum. Çok üst düzey bir takım oluşturduk. Valimiz Mahmut Demirtaş'a ve Gençlik İl Spor Müdürü Beytullah Birlik'e teşekkür ederim. Çok büyük destekleri oldu. Biz, bu hayali gerçekleştirmenin gururunu, sevincini yaşıyoruz" dedi.

Süper Lig'e bir hedefle çıktıklarını belirten Ataseven, "Play Off'a katılıp ilk 4'te yer alıp Avrupa kupalarına katılmaktı. Mardin gibi bir yer ilk defa bütün branşlar dahil, masa tenisinde Avrupa kupalarına katılacak. Çok köklü ve büyük kulüpler ile mücadele ettik. Fenerbahçe gibi bir kulübe 3-1 öne geçmemize rağmen 4-3 yenildik ve Fenerbahçe'ye yenilip üzülüyorsun. Eskiden Fenerbahçe ile mücadele etmek için hayaller kurardık şimdi birlikte oynayıp, yenildik diye üzülüyorsun. Aynı zamanda Trabzon gibi büyük bir camiayı iki maçta da yendik. Bu çok gurur ve mutluluk veren bir duygu" diye konuştu.

Kulübün erkek takımının ise 1. ligi 2. bitirip Türkiye Süper Ligi'ne çıktığını aktaran Ataseven, "Bu da bir Doğu ve Güneydoğu takımının ilk defa hem kızlarda hem erkeklerde Süper Lig'de mücadele ediyor olması bizi ayrıca mutlu ediyor'' şeklinde konuştu.

Masa tenisinde Türkiye 6.'sı olan Ecrin Ataseven, Antalya Milli Takım maçlarında milli formayı giydiğini ve ilk defa süper ligde oynadığını dile getirdi. Ataseven, desteklerinden dolayı kulüp başkanına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Milli Sporcu Simge Devrim İnal ise, 13 yıldır masa tenisi oynadığını kaydetti. 3. yıllarında süper ligde çok büyük bir başarı elde ettiklerini değerlendiren İnal, "İlk 3'e girmeyi başardık ve Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandık. Çok çekişmeli maçlarımız oldu. Trabzonspor'u yendik, Fenerbahçe ile çok başa baş geçen maçlarımız oldu. Kıran kırana mücadeleler geçirdik ve aldığımız sonuçtan da çok mutluyuz. Bu, Mardin'de yaşanan bir ilk ve bundan dolayı çok mutluyuz. Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor'' ifadelerini kullandı.