Mardin'in sınır köyünde okul açılışı

Mardin'in Artuklu ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Sakalar köyünde hayırseverler tarafından yaptırılan Emine-Behçet Keleşoğlu İlk ve Ortaokulu hizmete açıldı.

İş adamı Hasan Keleşoğlu ve Kenan Kösen tarafından Mardin'e kazandırılan 9 derslikli okulun açılışı nedeni ile tören yapıldı. Törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin'in genç nüfusu fazla olan bir şehir olduğunu, eğitimin bu kent için önemli olduğunu söyledi. Türkiye'de önemli yatırımların yapıldığını belirten Vali Yaman, "Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, devletimizin desteklerinin yanında hayırseverlerimizin de çok büyük destekleri var. Devlet millet iş birliğiyle Türkiye'de önemli yatırımlar yapılıyor. Mardin genç nüfusu fazla olan bir şehir. Nüfusumuzun yüzde 60'ı, 29 yaş ve altında. Yaş ortalamamız 22'lerde. O nedenle eğitim kurumlarına çok fazla ihtiyacımız var. Eğitim yatırımlarımız önemli. Bu evlatlarımızı terörden ve diğer kötülüklerden korumak hepimizin görevi. Bu nedenle her şeyi bir kenara bırakıp zamanımızı eğitim hizmetlerine ayıracağız. Mardin bölgedeki en eğitimli illerden biri haline gelecek" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ise Mardin'deki eğitim yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Sarı, hayırseverlerden memleketlerine yatırım yapmaları için destek beklediklerini söyledi. Sarı, "Mardin şu anda Türkiye'nin okul ihtiyacı olan 8 ilinden biri. Yoğun şekilde kırsaldan şehir merkezine göç var. Açılışı yapılan 9 derslikli okulda 340 öğrencinin güzel bir ortamda eğitim öğretim görecek” diye konuştu.

Vali Yaman, hayırsever iş adamı Keleşoğlu ve Kösen'e eğitime katkılarından dolayı teşekkür belgesi ve plaket verdi.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duanın ardından Vali Yaman ve protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesilerek, okulun açılışı yapıldı.

Törene katılanlar derslikleri gezip öğrencilerle görüştü.