Mardin'in tarihi yapıları kar güzelliğine hasret kaldı

Mardin'in tarihi yapıları geçtiğimiz yıl bu tarihlerde kar güzelliğine bürünürken bu yıl kar yağışına hasret kaldı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde turizm için önemli bir durak olan tarihi Mardin şehri geçtiğimiz yıl ocak ayında kar yağışının güzelliği ile süslenmişken bu yıl kar yağışına hasret kaldı. Geçtiğimiz yıl kar yağışı bütün şehri süslerken bu yıl güneşli havalar ocak ayı olmasına rağmen devam ediyor. Birçok tarihi mekanı beyaza bürüyerek görsel şölen oluşturan kar, bu yıl Mardin'de gözlerden uzak kaldı.

Mardin'de kar yağışının olmadığını belirten Bülent Kalın, “Geçen yıl çok kar yağmıştı bu yıl hiç yağmadı. Türkiye genelinde bir yağış sorunu var. Bu yıl kar yağmadı hatta yağmur bile yağmadı” dedi.

Uğur Kalın ise "Mardin'e uzun zaman kar yağmamıştı, geçen yıl güzel bir kar görmüştük. Mardin'in tarihi yerleri beyaza bürünmüştü ancak şimdi kar yağmadı. 2023 yılının ocak ayını bitirmek üzereyiz ama kar yağmadı” şeklinde konuştu.