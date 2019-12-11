Mardin'in turizmi Artuklu Üniversitesi öğrencileriyle canlanacak

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), PTT Genel Müdürlüğü'nden kiralanarak Uygulama Oteli ve Sosyal Tesis olarak kullanılan Şahtana Konağı'nı Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi'ne devretti. Böylece tarihi konağı üniversite öğrencileri işleterek kente gelen turistleri ağırlayacak.

Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencileri tarafından uygulamalı ders niteliğinde ikramların sunulduğu devir teslim programına MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Genel Sekreter Mustafa Öztürk, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Lokman Toprak, Genel Sekreter Yardımcısı İkbal Saylık, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Sosyal tesis işletmesinin fakülteye devredilmesi ile Turizm ihtisas üniversitesi olma hedefinin ilk adımının atıldığını belirten Rektör Özcoşar, "Bölgenin kadim şehri olan Mardin'in modern turizm uygulamaları ile şahlanacağına inanıyorum. Mardin turizminde kültür ve inanç bakımından üst düzey bir çizgi yakaladık. Kadim kültürümüze ait gün yüzüne çıkarılmamış yemek çeşitleri ile taçlandırılacak olan otelimizi profesyonel yaklaşımlarla Mardin'in örnek bir tesisi olarak uygulamaya koyacağız" dedi.

Gastronomi alanında Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerinin ödül aldığını hatırlatarak konuşmasına devam eden Rektör Özcoşar, "Mardin mutfağının yeni modern yorumlar ile dünyaya tanıtılmasını istiyoruz. Turizm Fakültesi'nde yer alan Gastronomi Bölümü, Mardin mutfağını zirveye taşıyacak, özgün ve etkin sunum hizmet kalitesine eşlik edecek tarihi mekan ambiyansı ile Osmanlı sarayını aratmayacak düzeye taşınacaktır. Enerjik, etkin, dinamik kadromuz, Mardin'in turizm sektörüne akademik bir yorum katarak konaklama inceliklerinin yeniden yapılandırılması sağlayacak ve bölgede fark oluşturacaktır" diye konuştu.

Oteli öğrenciler işletecek

MAÜ Uygulama Oteli ve Sosyal Tesis işletmesini devralan Turizm Fakültesi Dekanı Lokman Toprak, 19. yüzyılda mimarbaşı Sarkoz Lole tarafından yapılan tarihi binanın özgün mimarisinin bozulmadan restore edilerek turizme açık olarak kullanılmasının Mardin için son derece önemli olduğunu belirterek, fakülte olarak işletmenin kısa sürede uluslararası hizmet standartlarına ulaştırılacağını ve gastronomi alanında ödül alan yemeklerin de misafirlere sunulacağını ifade etti. Toprak, "Öğrencilerimiz bu tarihi konakta yemekleri kendi elleriyle yapacak. Ardından bu yemeklerin servisini yapacak. Otelin odalarına bakacaklar. Yani burası komple öğrencilerimizin elinde olacak ve inanıyorum ki burası öğrencilerimizle ilerleyecek" şeklinde konuştu.