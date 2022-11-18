Mardin'in turizmi için 132 bağımsız yapı yıkıldı

Mardin'de tarihi yapıların ortaya çıkartılması ve bu yapıların turistler tarafından daha fazla gezilmesi için şu ana kadar 35 yapının içerisinde olduğu 132 bağımsız bölüm yıkıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kadim kentin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak, katma değer oluşturarak dışarıdan gelen misafirlerin kalış sürelerini uzatmak, farklı destinasyonlarla gezilecek mekanların sayısını artırmak için başlatmış olduğu çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede, yaklaşık bir yıldır ayakta duran Ulu Camii minaresini kapatan yapının yıkılması başta olmak üzere Latifiye Camii önünü kapatan bina, YSE lojmanları, Belediye lojmanları, Bayındırlık lojmanları, Ziraat Bankası lojmanları, Şar, Teker, Latifiye, Çabuk, Savurkapı ve Diyarbakırkapı mahallelerinde 35 yapının içerisinde olduğu 132 bağımsız bölüm yıkıldı.

Silueti bozan bütün binaları yıkmayı düşündüklerini aktaran Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, vatandaşların destek olduklarını belirtti. Mardin'de turist sayısının giderek arttığına dikkat çeken Vali Demirtaş, Mardin'in cazip bir şehir olacağını söyleyerek, "Mardin için güzel bir gelecek inşa ediyoruz. Çalışmalar başladığından beri kentte canlılık artıyor. Tarihi kentin cazibe merkezi olacağına inanıyorum" dedi.